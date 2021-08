UFC 265. Karolina Kowalkiewicz stanęła twarzą w twarz z rywalką

MMA

Karolina Kowalkiewicz (12-6, 1 KO, 2 SUB) wraca do walki w UFC! W nocy z sobotę na niedzielę Polka po długiej przerwie zmierzy się z Jessicą Penne (13-5, 2 KO, 7 SUB). Podczas ważenia obie zawodniczki miały okazję, by spojrzeć sobie w oczy.

