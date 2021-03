UFC 259. Petr Yan zdyskwalifikowany. Aljamain Sterling nowym mistrzem

Przed walką Jana Błachowicza z Israelem Adesanyą na gali UFC 259 doszło do dwóch mistrzowskich walk. Amanda Nunes obroniła tytuł w wadze piórkowej. Ta sztuka nie udała się Petrowi Yanowi, który w kuriozalny sposób stracił pas kategorii koguciej.

Kartę główną gali UFC 259 otworzył pojedynek Thiago Santosa z Aleksandarem Rakiciem. Brazylijczyk jest ostatnim zawodnikiem, który pokonał Błachowicza. W lutym 2018 roku zakończył przed czasem pojedynek z Polakiem. Później jednak przegrał pojedynek mistrzowski z Jonem Jonesem, a następnie konfrontację z rodakiem Gloverem Teixeirą, który może być kolejnym rywalem naszego mistrza.

Sytuacja Santosa zrobiła się nieciekawa, bo dziś przegrał trzeci raz z rzędu. Rakić od początku kontrolował pojedynek i wygrał jednogłośną decyzję sędziów. Po ogłoszeniu werdyktu, w nagrodę, otrzymał od trenera brązowy pas brazylijskiego jiu-jitsu.

Kolejny pojedynek wyglądał zupełnie inaczej, bo toczył się w parterze. Promowany na następcę Chabiba Nurmagomiedowa Islam Machaczew zdominował Drew Dobera w tej płaszczyźnie. W każdej z trzech rund szybko sprowadzał rywala i cierpliwie pracował nad poddaniem. Udało mu się to na początku ostatniego starcia.

Dyskwalifikacja mistrza

Następnie przyszedł czas na mistrzowskie starcia. Przed walką Błachowicza z Adesanyą o pasy walczyli jeszcze Petr Yan i Aljamain Sterling oraz Amanda Nunes i Megan Anderson.

Pierwszy pojedynek rozpoczął się bardzo dynamicznie, ale skończył kuriozalnie. Waga kogucia, więc zaczęło się dynamicznie. Aktywniejszy był Sterling. Narzucił swoje tempo, ale z każdą rundą słabł. Od trzeciego starcia wyraźną przewagę miał już Yan.

W czwartej rundzie zgubił jednak koncentrację. Kopnął rywala, gdy ten znajdował się w parterze, co jest niedozwolone. Sterling nie był w stanie dalej walczyć. W efekcie Rosjanin został zdyskwalifikowany, a pas trafił do Jamajczyka.

Tuż przed walką Błachowicza do oktagonu weszły kobiety, które biły się o tytuł w wadze piórkowej. Pojedynek trwał niewiele ponad dwie minuty. Nunes łatwo wygrała przez poddanie.

Wyniki walk gali UFC 259:

Karta główna:

Jan Blachowicz (27-8, 8 KO, 9 SUB) - Israel Adesanya (20-0, 15 KO) - walka o pas mistrza UFC w kategorii półciężkiej

Amanda Nunes (21-4, 13 KO, 4 SUB) pokonała Megan Anderson (11-5, 6 KO, 3 SUB) przez poddanie (balacha) w pierwszej rundzie - walka o pas mistrzyni UFC w kategorii piórkowej

Aljamain Sterling (20-3, 2 KO, 8 SUB) pokonał Petra Yana (15-2, 7 KO, 1 SUB) przez dyskwalifikację (nielegalny cios kolanem w parterze) w czwartej rundzie - walka o pas mistrza UFC w kategorii koguciej

Islam Makhachev (19-1, 3 KO, 8 SUB) pokonał Drew Dobera (23-10, 10 KO, 6 SUB) przez poddanie (duszenie trójkątne) w trzeciej rundzie.

Aleksandar Rakić (14-2, 9 KO, 1 SUB) pokonał Thiago Santosa (21-9, 15 KO, 1 SUB) jednogłośną decyzją sędziów (29-28, 29-28, 30-27)

Karta wstępna:

Dominick Cruz (23-3, 7 KO, 1 SUB) pokonał Casey'ego Kenny'ego (16-3, 2 KO, 5 SUB) niejednogłośną decyzją sędziów (29-28, 28-29, 30-27).

Kyler Phillips (9-1, 5 KO, 1 SUB) pokonał Songa Yadonga (16-5-1-1 NC, 6 KO, 3 SUB) jednogłośną decyją sędziów (29-28, 29-28, 29-28)

Askar Askarov (14-0-1, 3 KO, 7 SUB) pokonał Josepha Benavideza (28-8, 8 KO, 9 SUB) jednogłośną decyzją sędziów (30-27, 30-27, 30-26).

Kai Kara-France (22-9, 10 KO, 3 SUB) pokonał Rogerio Bontorina (16-3, 3 KO, 11 SUB) przez nokaut w pierwszej rundzie.

Karta przedwstępna:

Tim Elliott (17-11-1, 3 KO, 6 SUB) pokonał Jordana Espinosę (15-9, 2 KO, 7 SUB) jednogłośną decyzją sędziów (30-27, 30-27, 30-25).

Kennedy Nzechukwu (8-1, 5 KO) pokonał Carlosa Ulberga (3-1, 2 KO) przez TKO (ciosy) w drugiej rundzie.

Sean Brady (14-0, 3 KO, 4 SUB) pokonał Jake'a Matthewsa (17-5, 4 KO, 7 SUB) przez poddanie (trójkąt rękoma) w trzeciej rundzie.

Amanda Lemos (9-1-1, 6 KO, 2 SUB) pokonała Livię Renatę Souzę (14-3, 2 KO, 8 SUB) przez TKO (ciosy) w pierwszej rundzie.

Urosz Medić (7-0, 5 KO, 2 SUB) pokonał Aalona Cruza (8-4, 2 KO, 2 SUB) przez TKO (ciosy) w pierwszej rundzie.

Trevin Jones (13-6, 3 KO, 4 SUB) pokonał Mario Bautistę (8-2, 3 KO, 3 SUB) przez TKO (ciosy) w drugiej rundzie.