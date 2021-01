Marcin Prachnio (14-5, 10 KO, 1 SUB) wygrał swoją pierwszą walkę w UFC! Na gali UFC 257 pokonał Khalila Rountree (8-5, 5 KO) przez jednogłośną decyzję sędziów (29:28, 29:28, 29:28). Dla Polaka była to walka o być albo nie być w największej organizacji MMA na świecie.

Prachnio do tej pory rozczarowywał w UFC. Poprzednie walki polskiego wojownika, w których zmierzył się z Samem Alveyem, Magomedem Ankalajewem i Mikiem Rodriguezem, zakończyły się jego porażkami przez nokaut w pierwszej rundzie.

- Już jakiś czas temu tak się odciąłem po tych pierwszych porażkach w UFC. Podcięło mi to trochę skrzydła, nie ma co dużo mówić. Nie miałem motywacji. Poukładałem sobie w głowie, zacząłem pracować z psychologiem. Wcześniej też pracowałem, ale dało mi to większego "kopa". Wróciła do mnie ta moc, którą miałem, gdy walczyłem jeszcze w ONE Championship - wspominał w magazynie "Koloseum".

Jak się okazało, moc faktycznie wróciła do Prachnio. Zarówno on, jak i Rountree się nie oszczędzali i w każdy cios wkładali sto procent mocy. Pod koniec drugiej rundy Polak znalazł się w tarapatach po tym, jak został trafiony potężnym prawym sierpowym. Niewiele brakowało, by stracił równowagę. Ostatecznie przetrwał i w trzeciej rundzie przejął inicjatywę. Sędziowie nie mieli wątpliwości, kto był lepszy i Prachnio odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w UFC.

Zdjęcie Marcin Prachnio w walce z Khalilem Rountree / Jeff Bottari / Getty Images

