Dla McGregora i Poiriera był to wielki rewanż. Ich pierwsze starcie miało miejsce 27 września 2014 roku w Las Vegas podczas UFC 178. Irlandczyk uważany był wówczas za wschodzącą gwiazdę. Walka trwała niespełna dwie minuty. W pewnym momencie "The Notorious" wykorzystał chwilę nieuwagi rywala i trafił mocnym lewym sierpowym, po którym ten osunął się na matę. Poirier wyprowadził jeszcze kilka ciosów i sędzia zakończył to starcie.



McGregor był faworytem rewanżowej walki, która odbyła się na UFC 257. Wiele zastanawiało się, jak szybko rozstrzygnie pojedynek na swoją korzyść. - Wątpię, żeby miało to długo potrwać Jeśli jednak dojdzie do czwartej lub piątej rundy, to gorzej dla Poiriera. Lepiej, żeby on nie był rozbijany przez 25 minut. Conor jest w fenomenalnej formie - mówił jeden z trenerów Irlandczyka Owen Roddy.

W pierwszej rundzie to "The Notorious" wywierał presję na rywalu. Chociaż Poirier obalił McGregora, to później walka toczyła się w klinczu. W tym elemencie lepiej prezentował się Irlandczyk. Decydująca okazała się druga runda. Amerykanin w pewnym momencie trafił swojego przeciwnika i kilka ciosów później było po wszystkim... Dla McGregora była to pierwsza porażka przez nokaut w całej karierze.

W innych pojedynkach zwycięstwa odnieśli między innymi Michael Chandler (22-5, 9 KO, 7 SUB), Machmud Muradow (25-6, 17 KO, 3 SUB) i Marcin Prachnio (14-5, 10 KO, 1 SUB).

Wyniki gali UFC 257: McGregor - Poirier II

Walka wieczoru

Dustin Poirier (27-6, 13 KO, 7 SUB) pokonał Conora McGregora (22-5, 19 KO, 1 SUB) przez TKO w drugiej rundzie



Karta główna

Michael Chandler (22-5, 9 KO, 7 SUB) pokonał Dana Hookera (20-10, 10 KO, 7 SUB) przez TKO w pierwszej rundzie

Joanne Calderwood (15-5, 5 KO, 1 SUB) pokonała Jessicę Eye (15-9, 3 KO, 1 SUB) przez jednogłośną decyzję sędziów (30:27, 30:27, 29:28)

Machmud Muradow (25-6, 17 KO, 3 SUB) pokonał Andrew Sancheza (12-6, 6 KO, 2 SUB) przez TKO w trzeciej rundzie

Marina Rodriguez (13-1, 6 KO, 1 SUB) pokonała Amandę Ribas (10-2, 3 KO, 4 SUB) przez TKO w drugiej rundzie

Karta wstępna

Arman Carukjan (16-2, 5 KO, 5 SUB) pokonał Matta Frevolę (8-2, 1 KO, 3 SUB) przez jednogłośną decyzję sędziów (30:27, 30:27, 30:26)

Brad Tavares (18-6, 5 KO, 2 SUB) pokonał Antonio Carlosa Juniora (10-5, 8 SUB) przez jednogłośną decyzję sędziów (30:27, 30:27, 29:28)

Julianna Pena (10-4, 3 KO, 4 SUB) pokonała Sarę McMann (12-6, 1 KO, 5 SUB) przez poddanie (duszenie zza pleców) w trzeciej rundzie

Marcin Prachnio (14-5, 10 KO, 1 SUB) pokonał Khalila Rountree (8-5, 5 KO) przez jednogłośną decyzję sędziów (29:28, 29:28, 29:28)

Karta przedwstępna

Mowsar Jewlojew (14-0, 3 KO, 4 SUB) pokonał Nika Lentza (30-12, 11 KO, 8 SUB) przez niejednogłośną decyzję sędziów (28:29, 29:28, 29:28)

Amir Albazi (14-1, 4 KO, 8 SUB) pokonał Żalgasa Żumagułowa (13-5, 6 KO, 1 SUB) przez jednogłośną decyzję sędziów (29:28, 29:28, 29:28)

