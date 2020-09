Poznaliśmy oficjalne wyniki ważenia przed UFC 253. Podczas gali Jan Błachowicz w walce o mistrzowski pas zmierzy się z Dominickiem Reyesem. Reprezentant Polski, podobnie jak jego rywal, zmieścił się w limicie kategorii półciężkiej. Transmisja w nocy z soboty na niedzielę w Polsacie Sport.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. UFC. Ceremonia ważenia z udziałem Jana Błachowicza (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Zarówno Błachowicz, jak i Reyes wnieśli na wagę wymagane 205 funtów. Również główni bohaterowie walki wieczoru, czyli Israel Adesanya i Paulo Costa bez problemów wyrobili limit wynoszący 185 funtów.

Reklama

Limity wagowe jak dotąd przekroczyło dwóch zawodników. Zarówno Zubaira Tukhagov i Ludovit Klein ważyli o pięć funtów więcej niż wymagany limit kategorii piórkowej.

Transmisja gali UFC 253 w nocy z soboty na niedzielę od 2:30 w Polsacie Sport.



Wyniki ważenia:

Walka wieczoru:

185 lb: Israel Adesanya (184,0) vs. Paulo Costa (185,0) - walka o pas mistrzowski

Karta główna:

205 lb: Jan Błachowicz (205,0) vs. Dominick Reyes (205,0) - walka o pas mistrzowski

125 lb: Kai Kara-France (126,0) vs. Brandon Royval (126,0)

135 lb: Sijara Eubanks (136,0) vs. Ketlen Vieira (136,0)

145 lb: Hakeem Dawodu (145,0) vs. Zubaira Tukhugov (150,0)**

Karta wstępna:

155 lb: Brad Riddell (156,0) vs. Alex da Silva (156,0)

170 lb: Diego Sanchez (170,0) vs. Jake Matthews (170,0)

145 lb: Shane Young (146,0) vs. Ludovit Klein (150,0)**

205 lb: Aleksa Camur (206,0) vs. William Knight (205,0)

Karta przedwstępna:

265 lb: Jeff Hughes (255,0) vs. Juan Espino (258,0)

205 lb: Khadis Ibragimov ()* vs. Danilo Marques (206,0)

*zawodnik nie został jeszcze zważony

**przekroczony limit wagowy

mtu