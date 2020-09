Jon Jones, wieloletni dominator kategorii półciężkiej w UFC, skomentował fakt, że po "jego" pas sięgnął Jan Błachowicz. Amerykanin przyznał, że cieszy się, że mistrzowskie trofeum trafiło do tak skromnego zawodnika, jakim jest Polak.

Przypomnijmy - podczas UFC 253 Błachowicz znokautował w drugiej rundzie Dominicka Reyesa i sięgnął po najcenniejsze trofeum. Polak w wywiadzie po pojedynku wyzwał do walki Jonesa, który wcześniej zwakował pas i przeniósł się do kategorii ciężkiej.

"W życiu nie chodzi o wygodę, ale o stawianie sobie wyzwań. Przepraszam, Jan..." - skomentował słowa Błachowicza były mistrz.

Co ciekawe później Jones raz jeszcze skomentował przebieg walki Błachowicz - Reyes, tym razem na swoim twitterowym profilu. "Im dłużej o tym myślę, to cieszę się, że pas trafił do tak skromnego gościa. Jestem naprawdę szczęśliwy z sukcesu Jana" - dodał Jones.



Jones na bieżąco śledził pojedynek mistrzowski o zwakowany przez niego pas. "Jan, ciesz się, przyjacielu. Gratulacje!" - napisał tuż po wygranej Polaka.



MP