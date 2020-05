Dominick Cruz (22-3) po następnej dłuższej przerwie wrócił do klatki i od razu stanął przed możliwością zdobycia pasa w kategorii koguciej podczas gali UFC 249 w w Jacksonville na Florydzie. Amerykanin już w drugiej rundzie został jednak zastopowany przez Henry'ego Cejudo (16-2), który po walce niespodziewanie ogłosił zakończenie kariery.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. MMA. Emocjonalne przemówienie McGregora. Wideo INTERIA.TV

Były mistrz nie mógł pogodzić się nie tyle z przegraną, a przerwaniem walki przez sędziego. Według Cruza było to zdecydowanie przedwczesne i zamierza złożyć protest. To nie koniec. Cruz sugeruje, że sędzia był pod wpływem alkoholu!

Reklama

35-latek tytuł stracił w 2016 roku, gdy po pojedynku na całym dystansie zdecydowanie na punkty pokonał go Cody Garbrandt.

- To na 100 procent było za szybkie przerwanie walki. Jestem tego pewny. Wierzę, że jest możliwość, by sędziowie byli nieco bardziej odpowiedzialni za swoje czyny. Ten koleś śmierdział alkoholem i papierosami, więc kto wie, co on robił. Mam nadzieję, że zostanie przebadany na obecność narkotyków. Wiem, że Herb Dean jest dobry, to jeden z najlepszych sędziów. Gdy zobaczyłem zatem tego arbitra, pomyślałem - czy jest szansa zawetować i prosić o innego? - powiedział Cruz.

MMA. Gala UFC 249 na Florydzie. Galeria 1 / 9 Jeremy Stephens Źródło: AFP Autor: Douglas P. DeFelice udostępnij



Zdjęcie Dominick Cruz (z prawej) przegrał z Henrym Cejudo podczas UFC 249 w Jacksonville na Florydzie /AFP