Holly Holm pokonała jednogłośną decyzją sędziów Raquel Pennington podczas gali UFC 246 w Las Vegas.

Walka rozpoczęła się od wzajemnego badania dystansu z obu stron. Pennigton starała się doskoczyć do byłej mistrzyni akcjami bokserskimi, zaś Holly Holm korzystała ze swoich kopnięć. W połowie rundy Holm przeniosła walkę do klinczu i skutecznie dociskała przeciwniczkę do siatki. Reprezentantka JacksonWink MMA postraszyła Pennington gilotyną w ostatnich sekundach pierwszego starcia, ale zabrakło jej czasu na popracowanie nad techniką.

W drugiej rundzie, unikająca wymian w stójce Holm, ponownie postanowiła zepchnąć rywalkę pod siatkę i tam kontrolować pojedynek. Pennington była w stanie odpowiedzieć jedynie chwilowym odwróceniem pozycji. "The Preacher's Daughter" prowadziła pojedynek taktycznie, wykorzystując przewagę siłową. Holm zdecydowanie zapisała na swoje konto rundę drugą.

Trzecie starcie toczyło się głównie w stójce, gdzie bardziej aktywna była Holm. Pod koniec rundy, była mistrzyni dywizji do 135 funtów po raz kolejny dominowała pod siatką, podkreślając swoją wyższość w całym pojedynku.