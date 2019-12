Oskar Piechota (11-3) postanowił zmienić obóz przygotowawczy i spróbować czegoś nowego, zdając sobie sprawę z rangi pojedynku na gali w Las Vegas. 29-latek otworzył kartę UFC 245, ale niestety przegrał przez nokaut w pierwszej rundzie z rąk debiutującego w organizacji Punahele'a Soriano (7-0).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Peja odmówił Fame MMA pomimo zawrotnej kwoty. Raper wyjaśnia dlaczego. Wideo INTERIA.TV

Była to już trzecia przegrana z rzędu podopiecznego Grzegorza Jakubowskiego i wydaje się, że to gwóźdź do trumny, jeśli chodzi o jego przyszłość w UFC.

Reklama

Amerykanin od początku zaczął aktywnie i z akcjami ruszał do przodu. Oskar próbował odpowiadać, ale kiedy przyjął pierwszy czysty cios, zrobiło to wrażenie. Na drugi nie musieliśmy długo czekać i wtedy już ''Imadło'' znalazł się na deskach. Punahele rozpuścił ręce i wydawało się, że zaraz będzie już po walce.

Piechota wytrwał, ale zaraz musiał bronić się, bo rywal wpiął się zza jego plecy. Szczęśliwie wytrwał, a zaraz sam straszył kimurą. Walka wróciła do stójki, gdzie Polak postawił wszystko na jedną kartę. Próbował szybko szukać obszernych ciosów z dużo wiekszą częstotliwością niż na początku. Jednak Soriano ponownie wyczuł moment, trafił w punkt i tym razem nie wypuścił okazji z rąk.