Udany debiut Piątkowskiej w MMA. Rywalka zdominowana

Piątkowska to była mistrzyni świata organizacji WBC w boksie. Zdecydowała się jednak zamienić ring na klatkę. Od dłuższego czasu trenuje MMA i dziś zadebiutowała w tej formule.

Piątkowska dyktowała warunki. Rywalka nie miała nic do powiedzenia

Popularna "Tygrysica" od początku, ciosami, punktowała rywalkę. Dyktowała warunki i mogła poprzestać na technikach bokserskich. Właściwie tylko raz miała małe problemy. Na początku trzeciej rundy Andrzejewska próbowała obalić, ale Piątkowska dobrze się obroniła i do końca obijała rywalkę.

Andrzejewska wykazała się sporą ambicją i wytrzymałością. Choć była bardzo zmęczona i przyjęła sporo ciosów, to nie dała się znokautować. Wyraźnie przegrała jednak na punkty.

Prime Show MMA 4 można obejrzeć po wykupieniu PPV za pośrednictwem Polsat Box Go. Cena dostępu do gali Prime Show MMA 4 to 40 zł.