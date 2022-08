Przed galą High League i pojedynkiem z Dawidem Załęckim, pomiędzy nim i Alanem Kwiecińskim doszło do zakładu. Chodziło o wykonanie badań antydopingowych przez Załęckiego, to Kwieciński nie miał racji i przegrał.

Alan Kwieciński walczył na High League i Fame. Bił się zarówno z Denisem jak i Dawidem Załęckim

W związku z tym zobowiązał się do wpłaty 10. tysięcy złotych na dziecięce hospicjum. Ponad dwa miesiące po gali obietnica Kwiecińskiego wciąż nie została spełniona. Dawid Załęcki i jego syn Dawid nie kryją oburzenia "Trzeba dotrzymywać słowa, szczególnie że te pieniądze nie idą dla mnie, tylko prosto do hospicjum dla dzieci" - powiedział popularny Załęcki.

Kwieciński, który rozgłos zyskał w programie telewizyjnym "Ekipa z Warszawy", wpłacił na cele charytatywne połowę tej kwoty. Do drugiej się zobowiązał, ale ostatecznie nie spełnił obietnicy.

"Nie mam kiedy. Dajcie mi trochę czasu. Ja się nawet nie widziałem z moim menadżerem. To on trzyma moje pieniądze. Powiedziałem, że to zrobię. Pięć tysięcy dla mnie nie robi różnicy" - powiedział w wywiadzie dla "TVreklama".