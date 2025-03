Ponad półtora roku upłynęło już od ostatniej walki Jan Błachowicza. "Cieszyński Książę" w lipcu 2023 roku przegrał z Aleksem Pereirą, chociaż decyzja arbitrów była niejednogłośna. Kibice nie spodziewali się, jednak, że na powrót Polaka do oktagonu przyjdzie im poczekać aż tak długo. 42-latek musiał poddać się operacji barków , co uniemożliwiło mu trenowanie przed wiele miesięcy.

Wielkimi krokami zbliża się jednak głośny powrót Błachowicza. 22 marca na gali UFC Fight Night 255 w Londynie zmierzy się on z Carlosem Ulbergiem. Nowozelandczyk jest wyraźnym faworytem, ale Polak ma przewagę doświadczenia, co nie raz okazywało się kluczowe. Ma również ambitny plan na najbliższe lata kariery. Podzielił się on z kibicami w trakcie rozmowy w programie "The Ariel Helwani Show".