Tyle Mariusz Pudzianowski zarobił przez całą karierę w KSW. MMA przyniosło mu bogactwo

Świat sportów walki w Polsce z pewnością wyglądałby dziś inaczej, gdyby lata temu Martin Lewandowski i Maciej Kawulski nie zdobyli środków finansowych na to, aby spełnić oczekiwania Mariusza Pudzianowskiego . Reszta jest już historią. Pierwsza walka "Pudziana" z Marcinem Najmanem , która odbyła się w 2009 roku, odmieniła dyscyplinę oraz zasiliła konto byłego siłacza sumą 200 tysięcy złotych . Wtedy to już był rekord, a dalej było tylko lepiej.

Wypłaty Pudzianowskiego w KSW biły rekordy. Od kilkuset tysięcy do milionów

Wtedy to "Dominator" zasugerował w rozmowie z Mateuszem Borkiem, że jego wypłata w KSW to "sześć zer po jakiejś cyfrze". Po raz pierwszy dał on wtedy do zrozumienia, że jego wynagrodzenie za walkę przekroczyło barierę miliona złotych.