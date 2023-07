Tyle Krzysztof Włodarczyk zarobi w Fame MMA? Astronomiczna kwota

Z roku na rok gale typu freak fight show cieszą się coraz większym zainteresowaniem w naszym kraju. Coraz więcej gwiazd ze świata sportu i showbiznesu decyduje się spróbować swoich sił w oktagonie. Do tej pory we freak fightach debiutowali już m.in. raper i aktor Sebastian Fabijański, Marcin Najman, raper Paweł "Popek Monster" Mikołajuw i triathlonista Robert Karaś.

Te wszystkie, tak zwane freak fightowe szalone organizacje, to są dla mnie ufoludki. Cyrkowcy, klauny i ludzie, którzy gdzieś lewitują w gwiazdach. Przytrzymało się g**no okrętu i myśli, że płynie. Tak im się wszystkim wydaje. Do tego mają poklask u tzw. dziwnej młodzieży, która też w życiu nie poznała prawdziwego sportu i nie wie, czym jest. Jak ktoś chce się dowiedzieć, zapraszam na Chomiczówkę. Tam są trenerzy, którzy pokażą wam, z czym i jak funkcjonuje dyscyplina sportowa, jaką jest boks

Krzysztof Włodarczyk wystąpi na gali FAME MMA. Zarobi za to fortunę

"Diablo" debiut we freak fightach zaliczy 2 września w krakowskiej Tauron Arenie podczas gali Fame MMA 19. Utytułowany sportowiec co prawda nie poznał jeszcze swojego rywala - wie za to, ile otrzyma na wejście do oktagonu. Trzeba przyznać, kwota ta robi wrażenie.