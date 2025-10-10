Tyle Gamrot i Oliveira mogą zarobić za walkę w UFC. Różnica jest ogromna

Mateusz Gamrot to jeden z najbardziej utytułowanych i wszechstronnych zawodników w historii polskiego MMA. Swoją markę budował najpierw w KSW, gdzie zdobył tytuły mistrza wagi lekkiej i piórkowej, stając się pierwszym podwójnym czempionem w tej organizacji. Jego bilans przed dołączeniem do UFC imponował - pozostawał niepokonany, co otworzyło mu drogę do największej organizacji MMA na świecie. W amerykańskim oktagonie "Gamer" również szybko udowodnił swoją wartość, pokonując m.in. Jeremy'ego Stephensa, Armana Tsarukyana czy Jalina Turnera. Dzięki swojej dynamice, doskonałemu parterowi i ogromnej determinacji zyskał uznanie ekspertów oraz miejsce w ścisłej czołówce kategorii lekkiej.

W nocy z 11 na 12 października Mateusza Gamrota czeka kolejny występ w UFC. Podczas gali w Rio de Janeiro Polak zmierzy się z absolutną legendą i idolem Brazylijczyków - Charlesem Oliveirą. Jak podejrzewają dziennikarze portalu "NY Fights", bohaterowie tego pojedynku będą mogli liczyć na solidne wynagrodzenie. Oliveira, jako były mistrz i zawodnik o wielkim nazwisku, zarobić ma między 800 tysięcy a milion dolarów. Gamrot z kolei otrzymać ma około 150-175 tysięcy dolarów. To kwota wyraźnie mniejsza niż w przypadku Brazylijczyka, ale wciąż jedna z najwyższych w karierze polskiego zawodnika. Dla porównania, większość jego wcześniejszych występów w UFC opiewała na sumy rzędu kilkudziesięciu tysięcy dolarów.

Warto podkreślić, że w UFC zarobki zawodników to nie tylko gaża podstawowa. Do tego dochodzą tzw. bonusy - za walkę wieczoru, nokaut czy poddanie gali - które mogą wynieść dodatkowe 50 tysięcy dolarów. Gamrot, znany ze swojego widowiskowego stylu i nieustępliwości, już kilkukrotnie zgarniał podobne nagrody. Jeśli w Rio uda mu się pokonać Oliveirę, zarówno sportowo, jak i finansowo może wejść na zupełnie nowy poziom.

