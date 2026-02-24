Tusk nie wytrzymał. Burza po słowach premiera. Schreiber z ostrą reakcją

Patryk Górski

Donald Tusk w poniedziałek, 23 lutego, zaskoczył wszystkich Polaków nagraniem, które opublikował w sieci. Premier w trakcie materiału ostro zwrócił się w kierunku opozycji. - Dotarło, zakute łby? - wypalił. Na reakcję otoczenia nie trzeba było długo czekać. Słowa polityka wywołały ogromną burzę w sieci i są szeroko komentowane. Na jedną z reakcji zdecydowała się była żona posła PiS, Marianna Schreiber. Kobieta nie gryzła się w język, podsumowując działania Tuska.

Mężczyzna w średnim wieku w ciemnej kurtce przemawia do mikrofonu na tle rozmytego tła, w lewym górnym rogu znajduje się wstawka z wizerunkiem kobiety i komentarzem na portalu społecznościowym.
Donald Tusk, Marianna SchreiberWOJTEK RADWANSKI / AFP/ x.com/MSchreiberMAFP

W sobotę, 21 lutego, PiS zorganizował w Stalowej Woli swoją konwencję programową. Przewodniczący klubu parlamentarnego Mariusz Błaszczak w trakcie wystąpienia otwarcie skrytykował pomysł na przystąpienie Polski do głośnego programu SAFE, który przez udzielone pożyczki, jego zdaniem, mógłby mocno uzależnić kraj od Unii. - To mechanizm pożyczkowy, który na łańcuchu będzie trzymać państwa prowadzące samodzielną politykę - grzmiał.

Portugalczycy już poznali się na Pietuszewskim. Zero złudzeń. "Nie ma powodów"

Donald Tusk zareagował na słowa Błaszczaka i w poniedziałek postanowił udać się do huty w Stalowej Woli, skąd nagrał swego rodzaju odpowiedź w kierunku opozycji. Premier nie powstrzymał się jednak od zakończenia wypowiedzi w naprawdę ostry sposób i wywołał tym samym prawdziwą burzę.

- Jesteśmy w Stalowej Woli, o której ostatnio było tak głośno. Nazwozili partyjniaków, podnosili wrzask, protestowali przeciwko wielkim pieniądzom, jakie mają trafić do tej huty, podobnie jak innych zakładów. [...] Postaram się to wytłumaczyć: 20 mld tylko dla tej huty w Stalowej Woli, na Podkarpaciu, w Polsce. Dotarło, zakute łby? - podsumował nagranie opublikowane w mediach społecznościowych.

Donald Tusk nie wytrzymał. Burza po słowach premiera. Była żona posła PiS reaguje

Do słów polityka odnieśli się już m.in. Mateusz Morawiecki, Sebastian Kaleta czy Janusz Cieszyński, którzy odpłacili się premierowi równie krytycznym komentarzem w jego stronę. Na aferę zareagowała także była żona posła PiS, Marianna Schreiber. Kobieta od lat działa w branży freak fightowej, tocząc kolejne pojedynki, ale nie stroni przy tym od komentowania bieżących wydarzeń ze świata polityki.

- Premier Polski wyzywa Polaków od zakutych łbów. [...] To nie pierwszy raz, kiedy Donald Tusk robi sobie z bezpieczeństwa Polaków oręż do walki politycznej - powiedziała w opublikowanym nagraniu na platformie X, nie kryjąc swojej niechęci względem Tuska.

Zawodniczka Prime MMA zarzuciła premierowi atak w stronę wszystkich Polaków, którzy nie godzą się na przystąpienie kraju do programu SAFE. Kobieta uważa również, że wystąpienie polityka jest podyktowane chęcią wbicia szpilki w obóz Prawa i Sprawiedliwości, a nie faktyczną troską o bezpieczeństwo Polski.

Tusk tłumaczy się z głośnej afery. "Zwykła głupota"

Po reakcji społeczeństwa przyszła pora na sprostowanie Donalda Tuska. Polityk zaskoczył w nim po raz kolejny, ale wskazał także, kogo dokładnie dotyczyły jego słowa.

- Termin "zakute łby" dotyczył tych, którzy chcą zablokować pieniądze dla Polski z powodu braku kompetencji lub zwykłej głupoty. Tych, którzy robią to w politycznym lub finansowym interesie obcych państw, nazwałbym zdecydowanie mocniej - napisał na platformie X.

Premier Donald Tusk ostro zareagował na słowa posła Grzegorza Pudy
Premier Donald Tusk ostro zareagował na słowa posła Grzegorza PudyMarysia ZawadaReporter
Mężczyzna w średnim wieku w czarnej kurtce i szarym swetrze stoi na tle zielonej ściany. W rogu wstawione jest mniejsze zdjęcie tej samej osoby przebywającej w hali przemysłowej, z napisem 'Dotarło, zakute łby?'.
Premier Donald Tusk tłumaczy się ze słów o "zakutych łbach"X/Donald Tusk; Darek DelmanowiczPAP
Mężczyzna w garniturze i niebieskim krawacie stoi w sali konferencyjnej, za nim widać inne osoby w formalnych strojach rozmawiające w tle.
Premier Donald Tusk odniósł się do zamieszania z wypowiedzią Donalda TrumpaMarysia Zawada/REPORTERReporter
