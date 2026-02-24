Tusk nie wytrzymał. Burza po słowach premiera. Schreiber z ostrą reakcją

W sobotę, 21 lutego, PiS zorganizował w Stalowej Woli swoją konwencję programową. Przewodniczący klubu parlamentarnego Mariusz Błaszczak w trakcie wystąpienia otwarcie skrytykował pomysł na przystąpienie Polski do głośnego programu SAFE, który przez udzielone pożyczki, jego zdaniem, mógłby mocno uzależnić kraj od Unii. - To mechanizm pożyczkowy, który na łańcuchu będzie trzymać państwa prowadzące samodzielną politykę - grzmiał.

Donald Tusk zareagował na słowa Błaszczaka i w poniedziałek postanowił udać się do huty w Stalowej Woli, skąd nagrał swego rodzaju odpowiedź w kierunku opozycji. Premier nie powstrzymał się jednak od zakończenia wypowiedzi w naprawdę ostry sposób i wywołał tym samym prawdziwą burzę.

- Jesteśmy w Stalowej Woli, o której ostatnio było tak głośno. Nazwozili partyjniaków, podnosili wrzask, protestowali przeciwko wielkim pieniądzom, jakie mają trafić do tej huty, podobnie jak innych zakładów. [...] Postaram się to wytłumaczyć: 20 mld tylko dla tej huty w Stalowej Woli, na Podkarpaciu, w Polsce. Dotarło, zakute łby? - podsumował nagranie opublikowane w mediach społecznościowych.

Donald Tusk nie wytrzymał. Burza po słowach premiera. Była żona posła PiS reaguje

Do słów polityka odnieśli się już m.in. Mateusz Morawiecki, Sebastian Kaleta czy Janusz Cieszyński, którzy odpłacili się premierowi równie krytycznym komentarzem w jego stronę. Na aferę zareagowała także była żona posła PiS, Marianna Schreiber. Kobieta od lat działa w branży freak fightowej, tocząc kolejne pojedynki, ale nie stroni przy tym od komentowania bieżących wydarzeń ze świata polityki.

- Premier Polski wyzywa Polaków od zakutych łbów. [...] To nie pierwszy raz, kiedy Donald Tusk robi sobie z bezpieczeństwa Polaków oręż do walki politycznej - powiedziała w opublikowanym nagraniu na platformie X, nie kryjąc swojej niechęci względem Tuska.

Zawodniczka Prime MMA zarzuciła premierowi atak w stronę wszystkich Polaków, którzy nie godzą się na przystąpienie kraju do programu SAFE. Kobieta uważa również, że wystąpienie polityka jest podyktowane chęcią wbicia szpilki w obóz Prawa i Sprawiedliwości, a nie faktyczną troską o bezpieczeństwo Polski.

Tusk tłumaczy się z głośnej afery. "Zwykła głupota"

Po reakcji społeczeństwa przyszła pora na sprostowanie Donalda Tuska. Polityk zaskoczył w nim po raz kolejny, ale wskazał także, kogo dokładnie dotyczyły jego słowa.

- Termin "zakute łby" dotyczył tych, którzy chcą zablokować pieniądze dla Polski z powodu braku kompetencji lub zwykłej głupoty. Tych, którzy robią to w politycznym lub finansowym interesie obcych państw, nazwałbym zdecydowanie mocniej - napisał na platformie X.

