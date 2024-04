Tusk i Kaczyński w walce MMA? Premier kąśliwie zadrwił z prezesa PiS

Premier dogryzł tym samym Jarosławowi Kaczyńskiemu, przypominając, iż to on był zwycięzcą poprzedniej "walki", czyli wyborów do Sejmu i Senatu. Przypomnijmy, że w październiku ubiegłego roku doszło do zmiany na czele rządu. Wyniki wyborów były następujące: Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 35,38 proc. głosów, Koalicja Obywatelska 30,7 proc., Trzecia Droga 14,4 proc., Lewica 8,61 proc., Konfederacja 7,16 proc., Bezpartyjni Samorządowcy 1,86 proc., a Polska Jest Jedna 1,63 proc. Frekwencja wyborcza była rekordowa i wyniosła 74,38 proc.

Reklama