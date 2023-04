Trzy starcia mistrzowskie na hitowej gali. KSW odsłoniło kolejną kartę

Walka wieczoru

83,9 kg/185 lb: Mamed Chalidow #3 (36-8-2, 16 KO, 16 Sub) vs Scott Askham (19-5, 12 KO, 2 Sub)

Walka o pas kategorii lekkiej

70,3 kg/155 lb: Marian Ziółkowski #C (25-8-1 1NC, 6 KO, 13 Sub) vs Salahdine Parnasse #IC (17-1, 2 KO, 7 Sub)

120,2 kg/265 lb: Mariusz Pudzianowski #6 (17-8 1NC, 12 KO) vs Artur Szpilka (2-0, 2 KO)

Walka o pas kategorii średniej

83,9 kg/185 lb: Paweł Pawlak #1 (21-4-1 10 KO, 3 Sub) vs. Tomasz Romanowski #2 (18-8 1NC, 7 KO, 1 Sub)

120,2 kg/265 lb: Arkadiusz Wrzosek (2-0, 1 KO) vs TBA

83,9 kg/185 lb: Michał Materla #5 (32-9, 12 KO, 13 Sub) vs Radosław Paczuski #7 (5-1, 4 KO)

Walka o pas kategorii koguciej

61,2 kg/135 lb: Jakub Wikłacz #C (14-3-1, 9 Sub) vs. Zuriko Jojua #2 (9-1, 1 KO, 4 Sub)

65,8 kg/145 lb: Daniel Rutkowski #2 (15-3 1NC, 7 KO, 1 Sub) vs Adam Soldajew #6 (7-1, 4 KO, 1 Sub)