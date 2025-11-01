Trzęsienie ziemi w polskim MMA. Media: Sięgają po gwiazdę KSW, pada nazwisko Pudzianowskiego

Póki co Konfrontacja Sztuk Walki bezapelacyjnie króluje nad Wisłą. Federacja należąca do Martina Lewandowskiego oraz Macieja Kawulskiego regularnie przyciąga tłumy i ma w swoich szeregach mnóstwo rozpoznawalnych polskich nazwisk, w tym między innymi Artura Szpilkę, Mameda Chalidowa czy Arkadiusza Wrzoska. Całkiem możliwe, że już niebawem wspomniany gigant znajdzie się w sporych tarapatach. W naszym kraju zadebiutuje prężnie rozwijający się Oktagon MMA. W piątkowy poranek pojawiło się oficjalne ogłoszenie.

"Dzień dobry, czekajcie na dalsze informacje" - napisali Czesi w mediach społecznościowych. Ich wpis z miejsca zrobił prawdziwą furorę i był dopiero początkiem zamieszania. Niemal od razu kibice oraz eksperci zaczęli prześcigać się w nazwiskach, którymi nasi południowi sąsiedzi powinni się zainteresować. Od razu padł temat Mariusza Pudzianowskiego. Ten obecnie nie ma najlepszych relacji z KSW. "Do tej pory nie otrzymałem pełnego rozliczenia finansowego, które zgodnie z umową powinno zostać wypłacone dawno" - napisał niedawno w mediach społecznościowych. A sprawa dotyczy ostatniej walki z Eddiem Hallem.

Materla może zawalczyć dla czesko-słowackiej federacji. Ależ to byłby debiut

Czy zamieszanie wykorzysta Oktagon MMA? "To ruch pod wieloma względami ciekawy. Badali rynek i czekali na odpowiedni moment. Obiekty obserwowali już jakiś czas. Wyczuli lokalną zadyszkę? Z takim mało znanym w PL brandem muszą dotrzeć szerzej nazwiskami. Kto powinien tam się pojawić? Pudzian przychodzi pierwszy do głowy. Na niego jednak trzeba mieć pomysł i ciekawego rywala. Materla w boksie przyciągnie? Narkun bez kontraktu, a fani czekali na powrót. Tylko ile jeszcze wart? Kolabo z freakowymi postaciami? Na przykład... Labryga" - napisał Maciej Turski na platformie X.

Ciekawie zrobiło się także w wieczornym programie Kanału Sportowego. Plotkami podzielił się z widzami Hubert Mściwujewski. Jego zdaniem angaż Michała Materli jest jak najbardziej realny. I właśnie ta postać ma spowodować, że debiutancka gala czesko-słowackiej organizacji odbędzie się w Szczecinie. "Na ten moment nie wiadomo, kto będzie przeciwnikiem popularnego 'Cipao'. Zagadką pozostaje również formuła starcia, jednak można wykluczyć MMA, ponieważ problemy zdrowotne uniemożliwiają 41-latkowi rywalizację w tej dyscyplinie" - donosi natomiast portal "mma.pl". Robi się więc naprawdę ciekawie.

