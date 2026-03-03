Trzaskowski już się z tym nie kryje. Wprost o słowach Tuska na temat Murańskiego

Jacek Murański jest postacią znaną. Mężczyzna od wielu lat prowadzi swoją karierę we freak fightach, w których zyskał już miano jednej z legend. Jako zawodnik 57-latek walczył m.in. w FAME MMA, Prime MMA oraz nieistniejącym już Clout MMA.

Popularny "Muran" często wypowiada się także w kwestiach politycznych. W trakcie kampanii wyborczej kandydatów na urząd prezydenta Murański zabrał głos, aby ujawnić rzekome wpływy Patryka M. ps. "Wielki Bu" na Karola Nawrockiego. Donald Tusk zauważył wypowiedź freak fightera i powołał się na nią podczas swojej wizyty w "Polsat News".

- Jacek Murański, postać znana, także panu Nawrockiemu. [...] Murański pod nazwiskiem: "wiem o tzw. kompromatach, hakach, którymi chwalił się Patryk M. ps. "Wielki Bu", i o przełożeniu, które ma na Karola Nawrockiego" - zacytował premier. - Chcę, żeby Polacy mieli pewność. Dlatego - jeśli Jacek Murański, "Onet" i inne media kłamią - to Karol Nawrocki ma święty obowiązek wobec Polaków, aby natychmiast pójść do sądu - dodał.

Było głośno o Jacku Murańskim przed wyborami. Trzaskowski w końcu zabrał głos

Słowa premiera Polski bardzo szybko wywołały w sieci ogromne poruszenie, a wiele osób podważyło kompetencje Donalda Tuska, który powołał się w ich opinii na niezbyt wiarygodnego i w dodatku kontrowersyjnego zawodnika freak fightów. Blisko dziewięć miesięcy po wywiadzie polityka z Bogdanem Rymanowskim postanowił się do niego odnieść Rafał Trzaskowski, były kandydat KO na prezydenta.

- To jest tak, że każdemu towarzyszą olbrzymie emocje, bo te wybory miały olbrzymią stawkę, w związku z tym każdy próbował się włączyć, jak mógł, i pomagać. To nie jest też tak, że wszystko jest rozpisane na role i że idealnie przygotowane i tak dalej, tylko w tym ostatnim tygodniu towarzyszyła nam taka masa emocji, że każdy próbował wspomóc kampanię tak jak umiał, a nie każdy jakby miał na to dobry pomysł - wskazał w podcaście z "Żurnalistą".

Część Polaków uważa, że słowa Donalda Tuska w programie u Rymanowskiego bardziej przeszkodziły niż pomogły Rafałowi Trzaskowskiemu w jego kampanii. Wiele wskazuje na to, że podobnego zdania jest sam prezydent Warszawy, który wprost zasugerował, że premier "nie miał na to dobrego pomysłu".

Na ten moment słowa Jacka Murańskiego o Karolu Nawrockim i jego gangsterskich powiązaniach z aresztowanym Patrykiem M. nie znalazły potwierdzenia. Pewne jest jedynie, że panowie niegdyś wspólnie trenowali na jednej sali bokserskiej, a o "Wielkim Bu" obecny prezydent Polski wypowiadał się tylko w kontekście wspólnych sportowych sparingów. - Na niczym innym nasza znajomość nie polegała - mówił w "Kanale Zero".

Karol Nawrocki skrytykował Donalda Tuska w "Śniadaniu Rymanowskiego" Polsat News

Donald Tusk zareagował na słowa Karola Nawrockiego Krzysztof Kaniewski/REPORTER/Pawel Wodzynski East News

Rafał Trzaskowski reaguje na wydarzenia na kampusie UW Marcin Rutkiewicz Reporter

Nawrocki prezydentem. Reakcja Trzaskowskiego Polsat News Polsat News