Trump wreszcie to ogłosił, kibice mogą odliczać. Wielkie wydarzenie w Białym Domu

O organizacji jednej z gal federacji Ultimate Fighting Championship w Białym Domu Trump informował już w lipcu. Teraz poznaliśmy dokładną datę - niedziela 14 czerwca 2026 roku. Oświadczył to podczas przemówienia w bazie morskiej w Norfolk, wygłoszonego z okazji zbliżającej się 250. rocznicy powstania tamtejszej Marynarki Wojennej.

14.06 prezydent będzie obchodził 80. urodziny. Szykuje się intensywny czas dla sportu w USA, bo przecież w czwartek 11 czerwca ruszą piłkarskie mistrzostwa świata. Podopieczni Mauricio Pochettino 12.06 zagrają swój pierwszy mecz. Dodajmy też, że 2026 r. dla Stanów Zjednoczonych to czas świętowania 250. rocznicy podpisania deklaracji niepodległości.

Szef UFC Dana White mówił kilka dni temu "Sports Business Journal", że wymiana Trawnika Południowego w Białym Domu po wydarzeniu będzie kosztowała aż 70 tysięcy dolarów.

Na pewno nie zabraknie gwiazd, możliwe, że po raz pierwszy od 2021 r. zobaczymy w akcji Conora McGregora.

UFC w Białym Domu. Świetne relacje Dany White'a z Donaldem Trumpem

- Nie negocjuję z UFC w swoim imieniu w sprawie tej walki, jak to zwykle robię. Negocjuję ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki w imieniu Irlandii - mówił ostatnio. Druga część jego wypowiedzi daje realną nadzieję jego fanom.

Trump i jego administracja w pełni mnie wspierają, a ja nie mogę się doczekać, żeby dać show

Reuters przypomina, że od czasu objęcia urzędu Trump regularnie przychodzi na gale UFC, ostatnio był w czerwcu w New Jersey. Relacje między nim a White'em sięgają 2000 roku, kiedy to hotel Trump Taj Mahal w Atlantic City był jednym z niewielu miejsc w kraju, które zgodziły się na organizację gal tej federacji.

