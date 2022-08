Trudny rywal przed polskim medalistą olimpijskim w KSW

Tom Breese góruje doświadczeniem w MMA nad Damianem Janikowskim. Na swoim koncie ma nie tylko sześć walk więcej, ale również pojedynki dla organizacji BAMMA, Cage Warriors i UFC, w której toczył boje przez sześć lat. Breese w całej karierze wygrywał czternaście razy, z czego tylko jedna walka zakończyła się na kartach sędziowskich. Anglik aż osiem pojedynków kończył już w pierwszej rundzie, a w ostatnim czasie wywalczył i obronił pas mistrzowski holenderskiej organizacji Levels Fight League.

KSW 74. Damian Janikowski wraca po efektownej wygranej

Damian Janikowski powróci do klatki KSW po efektownej wygranej z gali KSW 68, kiedy to już w pierwszej rundzie pojedynku znokautował Tomasza Jakubca. Były medalista olimpijski w zapasach został za to zwycięstwo wyróżniony podwójnym bonusem - za nokaut i walkę wieczoru. Był to drugi bonus dla Janikowskiego za nokaut i drugi za walkę wieczoru. Damian ma na swoim koncie siedem wygranych, z których aż sześć zdobył przed czasem.

KSW 74 odbędzie się 10 września w Arenie Ostrów.

Walka wieczoru:

walka o pas kategorii ciężkiej

120,2 kg/ 265 lb: Phil De Fries #C (21-6, 1NC, 5 KO, 12 Sub) vs Ricardo Prasel #1 (13-3, 4 KO, 9 Sub)

Karta główna:

83,9 kg/185 lb: Damian Janikowski (7-4, 5 KO, 1 Sub) vs Tom Breese (14-3, 5 KO, 8 Sub)

120,2 kg/ 265 lb: Michał Kita #4 (21-14-1, 13 KO, 5 Sub) vs TBA