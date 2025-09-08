Triumf w UFC, a potem taka wpadka. Nagranie z Polakiem hitem sieci

Bryczek na miejscu porozumiewał się po angielsku. Zdaje się, że zmęczenie po walce dało o sobie znać. Niektórzy w sieci śmiali się z wystąpienia Bryczka, inni starali się go bronić. Niefortunna wypowiedź stała się viralem.

Robert Bryczek wygrał swoją pierwszą walkę w UFC

Robert Bryczek chyba nie spodziewał się, że jego walka w UFC okaże się dla niego tak szczęśliwa. Odbudowujący się po porażce zawodnik z Bielska-Białej trafił na trudnego i doświadczonego przeciwnika. Brad Tavares miał na koncie 21 zwycięstw w UFC i szykował się na kolejny triumf. Polak jednak go zaskoczył i zakończył pojedynek gradem ciosów w trzeciej rundzie.

Chóralnie odśpiewane „Sto lat” dla Bartosza Kurka po meczu Polska – Serbia. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Szczęśliwy wygrany mógł później wypowiedzieć parę słów do kamery. Nie spodziewał się jednak, że jego słowa poniosą się po świecie - wszystko przez językową wpadkę, która nie zostanie mu szybko zapomniana.

Robert Bryczek "bohaterem" virala

"Never ever believe yourself, and give up" - mówił Bryczek po angielsku, co w tłumaczeniu mogło oznaczać mniej więcej tyle: "nigdy, przenigdy, nie wierz sobie i się nie poddawaj". Wpadka szybko została zauważona i rozeszła się po sieci. W komentarzach wrzało.

"Jego angielski nie angielskuje", "Dobry przekaz", "Po prostu chce mieć mniejszą konkurencję", "Nowa ksywa - Demotywator. Jeden z najlepszych cytatów w historii UFC, kocham to" - pisali użytkownicy portalu X. Kto wie, może Bryczek właśnie zyskał pokaźne grono fanów.

Rozwiń

Robert Bryczek wygrał swoją pierwszą walkę w UFC JULIEN DE ROSA AFP