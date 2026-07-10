Trener Mameda Ch. nie wytrzymał po wyroku. Tak podsumował polski wymiar sprawiedliwości

Czarne chmury, które zgromadziły się nad Mamedem Ch. po nieprawomocnym wyroku jaki w ostatnich dniach podjął sąd w Tarnowskich Górach, zdają się nie odstraszać jego najbliższego otoczenia. Legendarnemu zawodnikowi KSW zarzuca się m.in. przestępstwa o charakterze paserskim czy naruszenie nietykalności funkcjonariusza policji.

Za wspomniane czyny mężczyzna został skazany na 1,5 roku więzienia i karę grzywny w wysokości 280 tysięcy złotych. Nie trafi jednak do aresztu.

Głos w sprawie problemów 45-latka z polskim wymiarem sprawiedliwości zabrało już KSW. Szef organizacji, Martin Lewandowski, podczas spotkania z reklamodawcami jasno zakomunikował, że zawodnik ma prawo do domniemania swojej niewinności. Z jego ust padła także jasna deklaracja, że obecna sytuacja w żaden sposób nie wpływa na dalsze plany firmy względem Mameda Ch.

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Wiele wskazuje na to, że zawodnik w dalszym ciągu może także liczyć na wsparcie swojego wieloletniego trenera - Szymona Bońkowskiego. Szkoleniowiec Mameda Ch. krótko po nagłośnieniu wyroku przez media, sam postanowił się do niego odnieść. Nawet przez chwilę nie gryzł się w język.

- Wyrok (nieprawomocny) ws. Mameda to kolejny przykład patologii polskiego wymiaru sprawiedliwości z udziałem znanego zawodnika MMA. Po raz kolejny sąd daje wiarę "skruszonemu" przestępcy, którego zeznania nie trzymają się kupy. Nawet na poziomie zdroworozsądkowego myślenia to jest bez sensu, żeby osoba, która zarabia takie kwoty ze sportu, pokusiła się na jakiś znikomy profit z przestępstwa, ryzykując tak wiele - rozpoczął na platformie X.

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Bońkowski wprost sugeruje, że jego zawodnik został pomówiony, a zeznania, które mają obciążać Mameda Ch. kłócą się z jakąkolwiek logiką. Jego zdaniem 45-latek, ze względu na swój majątek i status w MMA, nie podejmowałby się przestępstw, których ryzyko mogłoby wywrócić całe jego życie do góry nogami. Aby potwierdzić słowa o "patologii" w polskim wymiarze sprawiedliwości trener przywołał natomiast przykład dwóch innych sportowców, którzy niesłusznie stali się obiektem zainteresowania prokuratury.

- Pisząc o kolejnym zawodniku, miałem na myśli choćby Michała Materlę czy Salima Touahriego. Powyżsi zostali ostatecznie uniewinnieni - dodał.

Materla wiele lat temu został aresztowany pod zarzutem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz udziału w obrocie narkotykami, a następnie prawomocnie oczyszczony, dzięki czemu może ubiegać się o ogromne odszkodowanie od państwa. Identyczne zarzuty ciążyły także nad Touahrim, który kilka tygodni temu ogłosił, że sąd pierwszej instancji podjął decyzję o jego uniewinnieniu.

Na ten moment nie ma pewności, czy podobna przyszłość spotka także Mameda Ch. Jego kibicom nie pozostaje nic innego, jak po prostu śledzić jego następne kroki w tej sprawie.

Mamed Ch. ADAM JANKOWSKI/REPORTER East News

Mamed Ch. Grzegorz Wajda East News

Mamed Ch. Adam Jankowski East News





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