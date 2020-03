Conor McGregor wrócił do startów w wielkim stylu, nokautując Donalda Cerrone podczas gali UFC 246 w zaledwie 40 sekund. Nie wiadomo jeszcze kiedy Irlandczyk ponownie pojawi się w oktagonie, ani kto będzie jego rywalem. W rozmowie z Arielem Helwanim, trener McGregora - Owen Roddy zapowiedział, że możemy spodziewać się walki byłego podwójnego mistrza UFC już w lipcu.

Jeszcze przed starciem z Cerrone, sam McGregor zapowiadał, że zamierza być w 2020 roku aktywny i chcę zawalczyć trzykrotnie. Roddy zapowiada, że możemy spodziewać się powrotu jego podopiecznego w lipcu.

- Zdecydowanie. Mam nadzieję, że taki jest plan. Trzeba przywrócić do życia UFC po tym jak wszystko zostało anulowane. Myślę, że 11 lipca UFC powróci do życia i wszystko wróci na właściwe tory. Trzymam za to mocno kciuki i jestem pewny, że reszta świata również tak robi - zaznaczył.



Trener Irlandczyka wskazał również nazwisko rywala, z którym mógłby zmierzyć się "The Notorious".



- To może być każdy. Może to będzie Gaethje. Dużo mówi się o tej walce. On jest ekscytującym zawodnikiem i chciałbym zobaczyć tę walkę i pewnie cały świat również. Potencjalnie więc to jest ta walka, ale może być każda inna. Wiem, że Conor jest gotów i wszyscy inni również będą gotowi przed nadejściem lipca - stwierdził.