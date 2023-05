Tragiczny wypadek weterana UFC. Zmarł po tym, jak potrącił go autobus

Felipe Colares został potrącony przez autobus. 29-latka nie udało się uratować

Do tragicznego w skutkach incydentu doszło 1 maja. "Cabocao" wracał do domu z treningu, gdy nagle został potrącony przez autobus. Na miejsce wypadku od razu zostały wezwane odpowiednie służby. Podjęto próbę przewiezienia 29-latka do szpitala. Niestety, obrażenia okazały się zbyt poważne i Colares w drodze zmarł.