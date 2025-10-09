Tragedia na oczach dzieci. Nie żyje były zawodnik UFC

Suman Mokhtarian był rozpoznawalną postacią australijskiej sceny mieszanych sztuk walki. W latach 2018-2019 walczył w UFC w kategorii piórkowej. W największej organizacji MMA na świecie mierzył się z Seung Woo Choiem i Sodiqiem Yusuffem. Po zakończeniu kariery skupił się na trenowaniu młodych zawodników w Australian Top Team, a także angażował się w rozwój lokalnych gal Urban Fight Night. Nikt jednak nie spodziewał się, jak brutalnie zakończy się jego życie. W czwartek 9 października australijskie media poinformowały o śmierci gwiazdora sportów walki.

Joanna Jędrzejczyk: Nie będę ukrywać - Galeria Sław UFC była moim marzeniem. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Nie żyje Suman Mokhtarian. Został zastrzelony na ulicy

Były zawodnik Ultimate Fighting Championship został śmiertelnie postrzelony w środę wieczorem na przedmieściach Riverstone - w północno-zachodniej części Sydney. Do dramatu doszło około godziny 18:00 na spokojnej, osiedlowej ulicy. W chwili, gdy padły strzały, w pobliżu bawiły się dzieci z okolicy. "Byłam przerażona. Moja córeczka była na końcu podjazdu, kiedy to się stało, więc to było naprawdę straszne" - opowiadała portalowi news.com.au jedna z kobiet przebywających nieopodal miejsca zdarzenia.

Ratownicy natychmiast podjęli próbę reanimacji Mokhtariana. Niestety, sportowiec zmarł jeszcze przed przewiezieniem do szpitala. Lokalna policja potwierdza, że atak miał charakter celowy. "Uważamy, że wyszedł na spacer, choć nie zostało to jeszcze potwierdzone. Chciałoby się myśleć, że w takiej dzielnicy można czuć się bezpiecznie, ale wierzymy, że był to zaplanowany zamach" - przekazał lokalnym mediom szef jednostki, Jason Joyce.

To nie pierwszy raz, gdy życie byłego zawodnika UFC było zagrożone. W lutym 2024 roku Mokhtarian cudem przeżył próbę zabójstwa, kiedy uzbrojony napastnik przebrany za dostawcę Uber Eats otworzył do niego ogień. Kilka miesięcy temu policja odwołała galę MMA w Sydney, obawiając się, że może ponownie stać się celem gangów.

Suman Mokhtarian Mike Roach Getty Images

Suman Mokhtarian Brandon Magnus/Zuffa LLC Getty Images

Suman Mokhtarian Brandon Magnus/Zuffa LLC Getty Images