Tomasz Oświeciński zrezgynował z walki na Fame 22. Nagle zaapelował do fanów

Fatalne wieści przekazał nam na miesiąc przed galą Fame 22: Ultimate Tomasz Oświeciński. Aktor i zawodnik MMA nie będzie w stanie wyjść do oktagonu, aby zmierzyć się z Grzegorzem "Gregiem" Gancewskim, o czym poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wielu internautów zastanawia się, czy aby na pewno zrezygnował on z walki z powodu problemów zdrowotnych. Zwracają oni uwagę na dość zaskakujący apel, który celebryta wystosował do swoich kibiców.