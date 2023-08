Tomasz Hajto uduszony. Zbigniew Bartman przetrwał chwile grozy i zwyciężył

Eksperci przed rozpoczęciem potyczki jako zdecydowanego faworyta widzieli byłego siatkarza, mało kto dawał jakiekolwiek szanse na wygraną popularnemu "Gianniemu" . Do spotkania twarzą w twarz obu panów doszło na oficjalnym ważeniu , dzień przed galą. Panowie mieli mało czasu na przygotowania, bowiem od podpisania kontraktów do startu gali minęło zaledwie kilka tygodni.

Utytułowany polski siatkarz w trakcie media treningu otwarcie przyznał, że nie będzie to łatwa walka, aczkolwiek wyjdzie do niej niezwykle zmotywowany, po to, by pokonać swojego oponenta. - W oktagonie jest 1 na 1. Wiek nie ma żadnego znaczenia - mówił z kolei Hajto. Warto zaznaczyć, że obu panów dzieli aż... 14 lat.