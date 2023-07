Tomasz Hajto przygotowuje się do debiutu w MMA. Pokazał kulisy

Sławomir Peszko po wielu latach występów na arenach międzynarodowych jako reprezentant Polski w piłce nożnej w czerwcu ubiegłego roku ogłosił, że kibice nie zobaczą go już na boisku z orzełkiem na piersi. Równo rok później "Peszkin" przekazał kibicom kolejne smutne wieści. Grający jeszcze do niedawna w klubie Wieczysta Kraków piłkarz oznajmił, że to najwyższy czas na zakończenie kariery piłkarskiej.