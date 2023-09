Tomasz Hajto głodny sukcesów we freak fightach. Będzie kolejna walka

Z roku na rok coraz więcej profesjonalnych sportowców decyduje się na spróbowanie swoich sił w sportach walki, a konkretnie w świecie freak fightów. W oktagonie do tej pory zaprezentowali się już m.in. triathlonista Robert Karaś , były reprezentant Polski w siatkówce, Zbigniew Bartman , a także były pięściarz a obecnie gwiazdor KSW, Artur Szpilka . Wiadomo też, że jeszcze we wrześniu jako zawodnik MMA zadebiutuje utytułowany polski tyczkarz, Piotr Lisek . 31-latek podpisał bowiem kontrakt z Fame MMA.

Nie tak dawno debiut we freak fightach zaliczył wieloletni reprezentant naszego kraju w piłce nożnej, Tomasz Hajto. Jego występ na gali Clout MMA 1 nie należał jednak do udanych. 60-latek musiał bowiem uznać wyższość Zbigniewa Bartmana, który znokautował go w drugiej rundzie. Kibice jednogłośnie stwierdzili jednak, że były piłkarz spisał się lepiej, niż z początku typowano.