Nic więc dziwnego, że gdy nazwisko Marcina Dubiela po raz kolejny pojawiło się na karcie walk, kibice wręcz rzucili się na bilety na to wydarzenie. Na trybunach w Gliwicach pojawiło się sporo znanych twarzy, w tym m.in. polski siatkarz, Tomasz Fornal.

Tomasz Fornal w Fame MMA? Siatkarz odpowiada

Reprezentant Polski w rozmowie z dziennikarzem "Super Expressu" wyznał, że z chęcią ogląda freak fighty i chciał przekonać się, jak ta rywalizacja wygląda na żywo. 25-latek został zapytany o to, czy chciałby spróbować swoich sił jako zawodnik MMA . Jego odpowiedź może zaskoczyć niejednego kibica.

Do organizacji dołączył niedawno m.in. Robert Karaś, ukochany Agnieszki Włodarczyk, a na co dzień triathlonista. Tomasz Fornal nie byłby więc pierwszym sportowcem występującym we freak fightach.