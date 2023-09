Tomasz Adamek zawalczy we freak fightach? Jego słowa dają do myślenia

Artur Szpilka po wielu latach występów jako bokser zmienił swoją ścieżkę kariery zawodowej i został zawodnikiem MMA. Zadebiutował on nawet we freak fightach podczas gali High League 4. Teraz do pięściarza z Wieliczki dołączyć może kolejny bokser - Tomasz Adamek. 46-latek w rozmowie z "Faktem" zdradził, że chętnie zawalczyłby on we freak fightach. Postawił on jednak kilka warunków.