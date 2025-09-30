To wielka pasja Jana Błachowicza. "Cieszyński Książę" nie wyobraża sobie bez niej życia

Jan Błachowicz to człowiek wielu talentów - a już na pewno tych sportowych, bowiem w przeszłości odnosił sukcesy nie tylko jako zawodnik MMA, ale też sięgał po najwyższe laury na turniejach boksu tajskiego czy grapplingu (czyli innymi słowy walki na chwyty).

"Cieszyński Książę" jednak nie żyje samymi sztukami walki - dla odprężenia poświęca się swojej wielkiej pasji, jaką są od dawna... gry komputerowe. W rozlicznych wywiadach Błachowicz wskazywał nawet swoje ulubione tytuły.

Od Gothica do Heroes III. Jan Błachowicz uwielbia klasyków swoich gatunków

Absolutnym faworytem fightera jest w tym przypadku Gothic, klasyczny cRPG stworzony przez studio Piranha Bytes w 2001 roku (jego polska premiera miała miejsce rok później). Tak o swoim początkach z tą grą mówił w wywiadzie dla CD-Action:

Jeszcze w zawodówce ziomek mi powiedział, że to spoko gierka. Polecił mi ją, po czym przyniósł płytę i bach, zaskoczyło. Pograłem sobie godzinkę, dwie, później tydzień… i to zmieniło się w lata. Bo gram w Gothica już od jakichś 20 lat. Pamiętam, że gdy wyszedł Gothic II, mój pecet jako tako dawał radę go uciągnąć, mojemu koledze natomiast ten tytuł mocno się przycinał, ale i tak go przeszedł, bo aż tak mu się podobało!

Na tym naturalnie lista ukochanych tytułów cieszynianina się nie kończy - ogrom czasu spędził on też przy Heroes of Might & Magic III, grze strategicznej, która już od ponad ćwierćwiecza podbija serca kolejnych pokoleń graczy. Błachowicz wciąż stara się być na bieżąco z "Hiroskami" - tak zareagował swego czasu na premierę aktualizacji do fanowskiego moda "Horn of the Abyss":

Wielkie wejście w stylu Skyrima. Błachowicz prezentuje swoją pasję całemu światu

Jeśli mowa o nieco młodszych produkcjach, to były mistrz UFC wagi półciężkiej docenia też rodzime dzieła ze stajni CD Projekt Red - serię Wiedźmin czy Cyberpunka 2077, a ponadto też zagrywał się w ostatnią jak dotychczas wydaną część serii The Elder Scrolls, Skyrima. Ba, udało mu się nawet wprowadzić do świata MMA element związany z dziełem Bethesdy - tutaj słyszymy, jak wychodzi on do oktagonu przy muzycznym motywie przewodnim z gry pt. "Dragonborn:

Wszystko działa tu także niejako w drugą stronę - "Cieszyński Książę" np. swego czasu został ambasadorem World of Tanks Blitz, z czym wiązał się np. taki nietypowy filmik:

Jednym słowem - wspaniale jest mieć pasję, przy której można się w pełni zrelaksować i oderwać od codzienności.

Jan Błachowicz MARCELLO ZAMBRANA / AGIF / AGIF via AFP AFP

