To się dzieje. Nowa federacja MMA, nagle wkroczył Chalidow. Jest komunikat
W ostatnim czasie to fani freak fightów mają w czym wybierać na polskim rynku, a kibice sportowych walk skupiają się przede wszystkim na galach organizowanych przez KSW. Okazuje się jednak, że do życia powołany został nowy podmiot - King's Arena, a chwilę po pierwszym komunikacie federacji, pojawił się także wpis w mediach społecznościowych Mameda Chalidowa.
Sukcesy Polaków na arenie międzynarodowej sprawiają, że nie brakuje pasjonatów sportów walki w naszym kraju, którzy chętnie wybierają się na kolejne gale, a także są w stanie zarywać noce, kiedy "biało-czerwoni" walczą, chociażby w USA.
W Polsce od dawna wymienia się w zasadzie jedynie KSW jako federację, która może pochwalić się największą popularnością, próbując także przebić się na rynki czeski oraz francuski. Teraz jednak powstała nowa organizacja, która z pewnością będzie starała się przebić monopol KSW na rynku. I już na starcie nie brakuje jej wsparcia największych postaci w świecie MMA w Polsce.
Mamed Chalidow nagle się uaktywnił. Powstała nowa federacja MMA, jest komunikat
King's Arena, bo tak nazywa się powołany do życia podmiot, na razie ogłosił jedynie swoje istnienie w mediach społecznościowych, publikując grafikę z logo federacji oraz postacią lwa. Błyskawicznie na wpis zareagował Mamed Chalidow.
Legendarny zawodnik nie tylko federacji KSW, ale również całego polskiego MMA postanowił udostępnić post dalej, dorzucając od siebie salutującą emotikonę oraz rękawicę bokserską.
Trudno jednak spodziewać się, aby Chalidow w najbliższym czasie miał tam zawalczyć. Wszystko wskazuje na to, że ikona polskiego MMA kolejny pojedynek stoczy - jak zakładano - w federacji KSW.
Dyrektor sportowy KSW, Wojsław Rysiewski, ujawnił w niedawnym wywiadzie na kanale "Klatka po klatce", że powrót Mameda nie nastąpi jednak w tym roku, bowiem zawodnik ma zgłosić się do federacji z chęcią stoczenia pojedynku na pół roku przed walką. To wyklucza oczywiście tegoroczny termin.
Jak wynika z kolei z grafiki, która pojawiła się w mediach społecznościowych King's Arena, pierwsze wydarzenie ma odbyć się 13 września. Do gali pozostało więc niewiele czasu i z pewnością błyskawicznie przyjdzie nam poznać bohaterów, którzy pojawią się w stawce.
Fakt, że podmiot ten natychmiast promuje Mamed Chalidow może jednak sugerować, że będą to znaczący zawodnicy.