To może być ostatnia taka gala. Wielkie legendy na jedynym wydarzeniu

Ostatni raz KSW na Stadionie Narodowym gościło niemalże równe sześć lat temu. Wówczas zgromadzono rekordową w Europie i drugą na świecie frekwencję na gali MMA - 57 766 osób . Pierwszy w tej kategorii jest dawny PRIDE, który w 2002 r. oglądało ponad 70 tys. ludzi. Pewne jest, że z uwagi na lekką modernizację Narodowego KSW nie pobije swojego rekordu, lecz może się do niego mocno zbliżyć. Na dzień przed eventem sprzedano już niemal 50 tys. biletów.

Chalidow, Szpilka, "Pudzian" i Materla na jednej gali

Absolutnie hitowym zestawieniem będzie bój toczącego trzecią walkę w MMA Artura Szpilki z bardzo doświadczonym i obytym w klatce Mariuszem Pudzianowskim. Panowie jeszcze niedawno mieli między sobą dużo do wyjaśnienia, teraz słowa pójdą na bok, a przemówią pięści i kopnięcia. "Pudzian" zapowiada, że starcie nie skończy się na punkty, a któryś z nich padnie.

Kolejnym pojedynkiem o pas będzie starcia Pawła Pawlaka z Tomaszem Romanowskim. Wojownicy zmierzą się o trofeum, które w przeszłości dzierżył Roberto Soldić. Na PGE Narodowym nie może zabraknąć też ulubieńców publiczności. Najpierw trenujący w Warszawie Radosław Paczuski zmierzy się z legendą, Michałem Materlą, a zaraz po nich do klatki wejdzie znany i lubiany kibic Legii Warszawa Arkadiusz Wrzosek.

Walka mistrzowska pozbawiona pasa

Starcie Wikłacz - Martins miało być trzecim pojedynkiem mistrzowskim na karcie, jednak wskutek nieodpowiedzialności Brazylijczyka, wiążącego się z dużym przestrzeleniem wagi (aż 5 kg!) trofeum musiało zostać zdjęte z szali potyczki. Zawodnik z Kraju Kawy odpuścił zbijanie wagi około północy, za decyzją medyków, bowiem przy ok. 64 kg wystąpiły problemy zdrowotne (wówczas miał do zbicia jeszcze ok. 3 kg).