To już potwierdzone. Jan Błachowicz wraca do oktagonu, szykuje się rewanż

We wrześniu Polak uznał, że przyszła pora zadbać o zdrowie i przeszedł operację łokcia. Uraz został już zaleczony, dzięki czemu zawodnik może wrócić do pełnowymiarowych treningów i przygotowywać się do kolejnej walki. Błachowicz zdążył już poznać rywala - po raz kolejny będzie nim wspomniany Aleksandar Rakić. Rewanżowa walka z reprezentantem Austrii jest już potwierdzona i dojdzie do skutku podczas gali UFC 297, gdzie będzie zapewne promowana jako jedno z ciekawszych starć wieczoru. Gala z udziałem naszego wojownika odbędzie się 20 stycznia w Toronto.