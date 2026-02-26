To już pewne, legenda FAME MMA wraca. Organizacja potwierdza głośne starcie

FAME MMA 30 zbliża się wielkimi krokami, a federacja powoli odsłania przed fanami kolejne szczegóły swojej jubileuszowej gali. Pewni wejścia do jej oktagonu mogą już być dwaj turniejowi zwycięzcy K1 - Makhmud Muradov oraz Denis Labryga.

Do grona zakontraktowanych zawodników należą również debiutujący Akop Szostak i powracający Jakub "Kubańczyk" Flas, którzy zawalczą w boksie. Panowie mają sobie coś do wyjaśnienia. Pierwszy z nich oskarża drugiego o czynny udział w rozpadzie swojego małżeństwa z Sylwią Szostak.

Dotychczas kartę walk dopełniało starcie Łukasza "Cameraboya" Pawłowskiego i jego partnerki "Żanetki" z Nikolą "Nikitą" Bielą i "Nikosiem". Formuła pojedynku par nie została jeszcze jednak zdradzona przez organizację.

Podwójny mistrz FAME MMA zawalczy ze zwycięzcą turnieju. Organizacja ogłasza

W środę, 25 lutego, FAME MMA zaskoczyło swoich fanów kolejnym ogłoszeniem walki. Podczas marcowej gali w oktagonie federacji zobaczymy jej legendę, Maksymiliana "Wiewióra" Wiewiórkę, i Alberto Simao. Pojedynek zawodników odbędzie się w formule MMA na dystansie trzech trzyminutowych rund.

- Podwójny mistrz FAME vs mistrz Underground Championship. Po ponad półtora roku przerwy Wiewiór wraca do oktagonu - i to w pojedynku na zasadach MMA! Afrykańska Maczeta pokazał, że nikogo ani niczego się nie boi. Rozwalał zawodowców, a na FAME 30 spróbuje wziąć ODWET ZA BRATA - czytamy w oficjalnym ogłoszeniu.

Popularny "Wiewiór" posiada dwa pasy FAME MMA. Czempionat kategorii półśredniej zdobył w walce z Adrianem "Polakiem" Polańskim w 2021 r., a ten kategorii średniej dwa lata później w starciu z Arkadiuszem Tańculą. Obecny bilans zawodnika w organizacji przedstawia się niezwykle okazale - 11 zwycięstw i trzy porażki.

Rywal podwójnego mistrza organizacji również nie ma się czego wstydzić. Alberto to prawdziwa ikona freak fightów, mająca za sobą starcia w High League i FAME MMA. Zawodnik triumfował na gali FAME 24: Underground Championship nie dając szans żadnemu ze swoich turniejowych przeciwników.

FAME MMA 30 odbędzie się już 21 marca w PreZero Arenie w Gliwicach. Włodarz federacji, Michał "Boxdel" Baron, w ostatnim czasie poinformował, że na początku miesiąca będą miały miejsce pierwsze programy promujące nadchodzącą galę.

