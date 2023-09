To będzie hit roku! Hajto ma się bić ze znanym piłkarzem. Grał z Polską na mundialu

Szefowie Clout MMA potrafią rozpalić wyobraźnię fanów mieszanych sztuk walki. Wielkie poruszenie wywołała już sama zapowiedź wejścia do klatki Tomasza Hajty. Były reprezentant Polski ma już za sobą premierowy występ, obecnie sposobi się do kolejnego, a w międzyczasie... nastąpił sensacyjny przeciek. Jak słyszymy, uczestnik World Cup 2002 niebawem stanie do walki z innym znanym piłkarzem. Nazywa się Grzegorz Rasiak.