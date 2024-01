Niecałe trzy lata trwa już "banicja" Marcina Wrzoska z KSW. Martin Lewandowski zdecydował się w 2021 roku wyrzucić zawodnika z federacji, co miało związek z wynikiem jego walki na Fame MMA. "Polish Zombie" podczas Fame MMA 12 mierzył się z Kasjueszem "Don Kasjo" Życińskim. Pojedynek przegrał na punkty, a Maciej Kawulski, jeden z założycieli KSW zdradził, że to było powodem wyrzucenia go ze struktur federacji.