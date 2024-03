Telewizja Polsat przedłużyła swoje partnerstwo z UFC

Przez sześć lat naszej dotychczasowej współpracy z Ultimate Fighting Championship, kanały sportowe Polsatu pokazały na żywo rekordową liczbę 250 gal. Zbudowaliśmy w tym czasie trwałą relację z naszym Partnerem oraz z miłośnikami MMA w najlepszym możliwym wydaniu. Dzięki nowej umowie zyskają wszyscy. Polscy kibice otrzymują bezprecedensową gwarancję rekordowo długiego i wygodnego dostępu do swoich ulubionych treści. UFC buduje stabilny przyczółek na niezwykle rozwojowym polskim rynku. Zaś dla Polsatu Sport zaufanie jednych i drugich to najwyższy dowód uznania i potwierdzenie dobrze wykonanej pracy. - Marian Kmita, Dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat.

UFC w Polsacie, czyli telewizja, streaming oraz internet

Ponad 30 lat rozwoju UFC

Istniejąca od 1993 roku UFC to zarówno prekursor wśród organizacji MMA, jak i marka, która zrewolucjonizowała sporty walki. Idea zestawiania ze sobą zawodników wywodzących się z różnych dyscyplin błyskawicznie zyskała zainteresowanie kibiców z całego świata. Dziś gale UFC docierają do 975 milionów gospodarstw domowych w ponad 170 krajach. Jednocześnie jest to młoda widownia. Organizacja z dumą podkreśla, że 40% jej odbiorców stanowią tzw. millenialsi. UFC to marka prawdziwie globalna. Jej gale odbywają się w obu Amerykach, Europie, Azji czy na Bliskim Wschodzie.