Tej walki Pudzianowski nie mógł wygrać. Przekazał fanom smutne wieści

"Pudzian" słynie nie tylko w popisów w oktagonie, ale również z dość personalnego podejścia do kibiców. Sportowiec dba bowiem o utrzymanie bliskiego kontaktu ze swoimi fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Często wdaje się on w ciekawe dyskusje z internautami, odpowiada na ich zaczepki oraz na bieżąco relacjonuje, co dzieje się w jego życiu prywatnym i zawodowym. Teraz jednak jego kontakt z kibicami został mocno ograniczony.