Tego nikt się nie spodziewał! Były reprezentant Polski zawalczy w MMA

O takim freak fightcie jeszcze niedawno trudno było pomyśleć. Do klatki nowo powstałej organizacji Clout MMA wejdzie były reprezentant Polski Tomasz Hajto. Zawodnik grający wiele sezonów w Bundeslidze skrzyżuje rękawice z innym znanym polskim sportowcem. Mowa tu o siatkarzu Zbigniewie Bartmanie, który niedawno ogłosił zakończenie sportowej kariery.

Hajto jest kolejnym byłym piłkarzem, który korki zamieni na rękawice do MMA. Już 21 lipca we Wrocławiu do oktagonu wejdzie Piotr "Świr" Świerczewski, który zmierzy się z ulubieńcem kibiców Dariuszem "Daro Lwem" Kaźmierczukiem.