Tego atutu zabrakło Pudzianowskiemu w grudniu. Tym razem będzie inaczej

Pudzianowski to jedna z największych gwiazd federacji KSW. W MMA były strongman zadebiutował w 2009 roku . Wraz z każdą kolejną walką - jak sam powtarzał- uczył się nowej dyscypliny, a w ostatnich latach zbudował świetną serię sześciu kolejnych zwycięstw. Ta została przerwana dopiero w grudniu 2022 roku, kiedy to "Pudzian" przegrał z Mamedem Chalidowem już w pierwszej rundzie.

- Na tak wysokim poziomie wystarczy, aby nie zagrała jedna rzecz i efekt jest taki, jaki wszyscy widzieli. Z pozycji fotela łatwo jest rzucać oskarżenia, że walka była ustawiona. To są bzdury, ale przyznaję, że gdy obejrzałem ten pojedynek w telewizji, to wyglądał on żenująco. Wszedłem do klatki i czułem się jak uczeń, który podchodzi do tablicy i nagle nie pamięta, ile to jest 2 razy 2. Paskudnie się złożyło, że akurat w tak ważnym momencie, w takiej walce. Trzeba jednak posypać głowę popiołem i pogodzić się z porażką. Mamed był lepszy, zabawił się ze mną i brawa dla niego - mówił fighter.