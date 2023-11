"Tarantula" o porażce z Gamrotem: Definitywnie nie zgadzam się z werdyktem

Turner od tego czasu zdołał zaznać jeszcze jedną porażkę, poniesioną również bliźniaczym werdyktem (pokonał go Dan Hooker ), ale to właśnie wynik konfrontacji z Polakiem wciąż kontestuje.

- Oczywiście, że pamiętam tę walkę. Zresztą później także ją obejrzałem. I definitywnie nie zgadzam się z jej werdyktem . Pierwszą rundę wygrałem ja, początek drugiej też, a Mateusz dominował w końcówkach drugiej i trzeciej rundy. Sędziowie mieli różne spojrzenie na tę walkę, ale to ja miałem przewagę w głównych elementach, takich jak powodowanie obrażeń u rywala i w agresji - przekonuje zawodnik wagi lekkiej.

"Mateusz Gamrot jest wspaniałym wojownikiem, ale pewnie był rozczarowany"

Złość i niedosyt to jedno, ale Amerykanin równocześnie z wielką klasą wypowiada się na temat naszego doskonałego grapplera, który karierę w UFC zaczął w 2020 roku.

W pojedynku wieczoru i poprzedzającym go co-main evencie kibice zobaczą dwie walki o mistrzowskie pasy. "Rozgrzewką" będzie batalia o tymczasowy tytuł pomiędzy Siergiejem Pawłowiczem (18-1) i Tomem Aspinallem (13-3) w kategorii ciężkiej, a Jiri Prochazka (29-3-1) i Alex Pereira (8-2) zmierzą się o wakujący pas na szczycie kategorii półciężkiej. - Mój typ na obie walki wieczoru? Oczekuję dobrych pojedynków. To wszystko co mogę powiedzieć - enigmatycznie odparł 28-latek.