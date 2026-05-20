Takiej walki na Prime MMA jeszcze nie było. Włodarz się wygadał. "Pozdrawiamy Raków"

Prime MMA 17 odbędzie się już 13 czerwca w Hali Sportowej Częstochowa. Dotychczas organizacja ogłosiła fanom trzy zakontraktowane starcia. W jej oktagonie zmierzą się ze sobą Kamil "Taazy" Mataczyński z Pawłem Tyburskim, Natalia "Nati Magical" Kowalczyk z Karoliną Porzucek oraz Marcin Najman z Jackiem Murańskim.

To nie koniec głośnych nazwisk. Kilka dni temu do szeregów Prime MMA ponownie dołączył także były zawodnik UFC i były tymczasowy mistrz KSW w kategorii lekkiej Norman Parke. Transfer 39-latka zaskoczył znaczną część kibiców, bowiem ten na początku marca ogłosił swoje dołączenie do... rosyjskiej federacji Absolute Championship Akhmat. Przez kontuzję nie zdołał on jednak w niej zadebiutować.

Rywal Parke jest wiernym kibicem Rakowa? Włodarz się wygadał

Wiele wskazuje na to, że podczas jednego z ostatnich podcastów na kanale "Szalony Tańcula", włodarz medialny Prime MMA Arkadiusz Tańcula zdradził rywala, z jakim zostanie zestawiony w klatce wspomniany Parke. Ma to być zawodnik pochodzący z Częstochowy i dysponujący niezwykle wysokimi umiejętnościami w sportach walki.

- Ma wymagającą walkę, nie będzie się bić z freak fighterem. Będzie się bić z człowiekiem, którego od UFC dzieli jedna? Może dwie walki - nie liczę tej we freakach. Człowiek ten normalnie we freakach by nie walczył. Zawalczy tylko z tego względu, że będzie mógł się podjąć takiego wyzwania jak Norman Parke. Jest od niego lżejszy i jest nadzieją polskiego MMA. (...) Człowiek ten jest też z Częstochowy i ma bardzo wielu fanów. Pozdrawiamy Raków Częstochowa. Ludzie pewnie połączą kropki - powiedział Tańcula.

Fani nie mają złudzeń i wskazują, że zawodnikiem, o którym mówi włodarz Prime MMA, jest obecny mistrz FEN w kategorii półśredniej Wawrzyniec Bartnik. 30-latek od lat kojarzy się także kibicom jako zagorzały sympatyk Rakowa Częstochowa, na którego meczach często można go zobaczyć.

Sensacyjny ruch dodatkowo uwiarygodniają koneksje między obiema federacjami. Według Krajowego Rejestru Sądowego, właścicielami FEN i Prime MMA są dokładnie te same osoby - Kamil Birka i Bartosz Szuba. W składzie tej pierwszej znajduje się także Łukasz Paluch.

Piłkarze Rakowa Częstochowa

Prime MMA 16

