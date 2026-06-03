Takiego wyróżnienia Polaka ze strony UFC mało kto się spodziewał. Klasa

Iwo Baraniewski wciąż się nie zatrzymuje i jest gotowy przedłużyć pasmo zwycięstw w zawodowej karierze. Już 6 czerwca popularny "Rudy" zmierzy się w swojej trzeciej walce dla UFC z Juniorem Tafą.

Dotychczas zawodnik MMA z Polski stoczył osiem profesjonalnych starć, a każde z nich kończył zdecydowanie przed czasem... w pierwszej rundzie.

Na ten moment najsilniejszą bronią Baraniewskiego wydają się jego ciosy. 27-latek aż sześciokrotnie wygrywał pojedynki udaną szarżą i serią uderzeń. Dwa razy jego przeciwnicy musieli natomiast uznać wyższość Polaka po prawidłowo założonej dźwigni na staw łokciowy. Wyczyny reprezentanta naszego kraju w ostatnim czasie nie umknęły uwadze UFC, która postanowiło wyróżnić go za jedną z jego walk w wyjątkowy sposób.

Wielkie wyróżnienie dla Polaka za oceanem. UFC zaskoczyło

We wtorek, 2 czerwca, oficjalny profil UFC na YouTube zamieścił na platformie wideo z debiutanckiej walki Iwo Baraniewskiego z Ibo Aslanem. Nie byłoby w tym nic wyjątkowego, gdyby nie tytuł, którym podpisano nagranie. Federacja określiła pierwszą rundę starcia mianem "najlepszej w całej historii".

- GREATEST FIRST ROUND IN UFC HISTORY - czytamy pod oficjalnym nagraniem.

Wspomniana walka pomiędzy zawodnikami odbyła się w grudniu 2025 r. na gali UFC 323 w T-Mobile Arenie w Las Vegas. Baraniewski pokonał wówczas Aslana po niespełna półtorej minuty niesamowicie intensywnej wymiany ciosów. Tuż po ich starciu federacja nie miała złudzeń i przyznała Polakowi nagrodę za występ wieczoru w wysokości 50 tys. dol. Warto odnotować, że pojedynek obu panów nie znajdował się nawet w karcie głównej wydarzenia.

Fani w komentarzach nie kryją zachwytu nad ruchem amerykańskiego giganta. "Dlatego nie można pomijać wstępnej karty walk", "Najlepsza minuta walki w życiu", "Iwo to kolejna generacja Polish Power. To przyszła supergwiazda" - czytamy w sekcji komentarzy pod materiałem.

Iwo Baraniewski Chris Unger/Zuffa LLC Getty Images

Iwo Baraniewski Rex Features/East News East News

Iwo Baraniewski Ona/ZUMA Press Wire/Shutterstock East News





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