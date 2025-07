Takiego miksu jeszcze nikt nie widział. Cztery nokauty w kilka minut

Na gali PRIME MMA 13 znalazła się prawdziwa perełka freak‑fightów - walka K‑1 kobiet 2 vs 4, w której zmierzyły się Ewa "Kleo" Brodnicka i "Laluna" z czterema rywalkami: Szymańską, Borkowską, Habibi Niki i Marii Gail. To nietypowy format, w którym dwie zawodniczki stanęły do walki przeciwko czwórce, co od razu zapowiadało totalny chaos i sporą dawkę adrenaliny.