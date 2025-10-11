Fani MMA odliczają do kolejnej walki Mateusza Gamrota w UFC. W nocy z soboty na niedzielę zmierzy się on z Charlesem Oliveirą podczas gali UFC Fight Night w Rio de Janeiro. Dla polskiego zawodnika będzie to najważniejsza walka w dotychczasowej karierze - starcie z byłym mistrzem UFC może otworzyć mu drogę do ścisłej czołówki kategorii lekkiej. Rywalizacja z tak utytułowanym przeciwnikiem, i to na jego terenie, zapowiada się niezwykle emocjonująco. Na kilka godzin przez pasjonującym pojedynkiem ciekawe informacje na temat tego zestawienia ujawniła Joanna Jędrzejczyk - legenda UFC i menedżerka Gamrota.

Joanna Jędrzejczyk ujawnia ws. walki Mateusza Gamrota. "Oliveira długo podejmował decyzję"

Jak ujawniła Jędrzejczyk na antenie Polsatu Sport, sama uczestniczyła w rozmowach dotyczących angażu swojego podopiecznego. Według niej, droga do podpisania kontraktu z Oliveirą nie była łatwa. "My zdajemy sobie sprawę z tego, jakim zawodnikiem jest Charles Oliveira i komu stawi czoła Mateusz w sobotę, i to jeszcze na ziemi Charlesa, w Brazylii. Ja uczestniczyłam w rozmowach na temat angażu Mateusza. (...) Zdradzę wam troszkę sekretów z rozmowy między włodarzami UFC a "Gamerem". Sami włodarze mówili, że Oliveira długo podejmował decyzję o tym, żeby to był Mateusz. Bo Charles nie przygotowywał się na grapplera, tylko na stójkowicza" - powiedziała.

Słowa Jędrzejczyk pokazują, że zestawienie to nie było oczywistością. Oliveira, słynący z efektownych poddań i imponującej techniki parterowej, przez długi czas zastanawiał się, czy chce mierzyć się z zawodnikiem tak wszechstronnym jak Gamrot. Polak, znany z doskonałego zapasów i nieustępliwości w oktagonie, jest jednym z niewielu zawodników, którzy mogą realnie zagrozić Brazylijczykowi w jego własnej domenie - na ziemi.

Dla 31-letniego Gamrota to walka o wszystko. Zwycięstwo nad byłym mistrzem mogłoby otworzyć mu drzwi do ścisłej czołówki kategorii lekkiej UFC, a nawet do walki o pas. Jędrzejczyk nie ukrywa dumy z postawy swojego zawodnika. "Ma w sobie tyle odwagi, by wprowadzić marzenia w życie. Gdy przyleciałam do Rio, zobaczyłam innego Mateusza. On dojrzał przez niecałe trzy tygodnie od podjęcia decyzji o walce z Oliveirą. Dojrzał nie tylko jako fighter, ale jako człowiek, jako mężczyzna. I to widać, jak te często trudne decyzje, których wiele osób się boi, powodują, że nabieramy ekstra siły i energii, żeby zawalczyć o swoje marzenia" - podkreśliła.

Mateusz Gamrot i Joanna Jędrzejczyk Michal Wozniak East News

Mateusz Gamrot Mike Roach / Contributor AFP

Joanna Jędrzejczyk Artur Zawadzki/REPORTER East News