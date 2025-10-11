Takie wieści na godziny przed walką Gamrota. Jędrzejczyk wszystko ujawniła. Ludzie nie mieli pojęcia
Mateusz Gamrot w nocy z sobotę na niedzielę podczas gali UFC Fight Night, zmierzy się z legendarnym Charlesem Oliveirą, byłym mistrzem największej organizacji MMA na świecie. Starcie to budzi ogromne emocje zarówno wśród fanów mieszanych sztuk walki, jak i w środowisku zawodników. Głos zabrała Joanna Jędrzejczyk, była mistrzyni UFC i obecna menedżerka Gamrota, która zdradziła kulisy powstawania tego spektakularnego zestawienia.
Joanna Jędrzejczyk ujawnia ws. walki Mateusza Gamrota. "Oliveira długo podejmował decyzję"
Jak ujawniła Jędrzejczyk na antenie Polsatu Sport, sama uczestniczyła w rozmowach dotyczących angażu swojego podopiecznego. Według niej, droga do podpisania kontraktu z Oliveirą nie była łatwa. "My zdajemy sobie sprawę z tego, jakim zawodnikiem jest Charles Oliveira i komu stawi czoła Mateusz w sobotę, i to jeszcze na ziemi Charlesa, w Brazylii. Ja uczestniczyłam w rozmowach na temat angażu Mateusza. (...) Zdradzę wam troszkę sekretów z rozmowy między włodarzami UFC a "Gamerem". Sami włodarze mówili, że Oliveira długo podejmował decyzję o tym, żeby to był Mateusz. Bo Charles nie przygotowywał się na grapplera, tylko na stójkowicza" - powiedziała.
Słowa Jędrzejczyk pokazują, że zestawienie to nie było oczywistością. Oliveira, słynący z efektownych poddań i imponującej techniki parterowej, przez długi czas zastanawiał się, czy chce mierzyć się z zawodnikiem tak wszechstronnym jak Gamrot. Polak, znany z doskonałego zapasów i nieustępliwości w oktagonie, jest jednym z niewielu zawodników, którzy mogą realnie zagrozić Brazylijczykowi w jego własnej domenie - na ziemi.
Dla 31-letniego Gamrota to walka o wszystko. Zwycięstwo nad byłym mistrzem mogłoby otworzyć mu drzwi do ścisłej czołówki kategorii lekkiej UFC, a nawet do walki o pas. Jędrzejczyk nie ukrywa dumy z postawy swojego zawodnika. "Ma w sobie tyle odwagi, by wprowadzić marzenia w życie. Gdy przyleciałam do Rio, zobaczyłam innego Mateusza. On dojrzał przez niecałe trzy tygodnie od podjęcia decyzji o walce z Oliveirą. Dojrzał nie tylko jako fighter, ale jako człowiek, jako mężczyzna. I to widać, jak te często trudne decyzje, których wiele osób się boi, powodują, że nabieramy ekstra siły i energii, żeby zawalczyć o swoje marzenia" - podkreśliła.