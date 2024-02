Tede miał walczyć na gali CLOUT MMA? Oferowano mu ogromne pieniądze

Ja się nigdy nie biłem i nie interesuje mnie w ogóle siłowe rozwiązywanie konfliktów. Gdyby to polegało tylko na wymianie słownej, to już dawno byłbym królem tej federacji - jednej, drugiej, piątej....

Choć władze CLOUT MMA przystały na kwotę proponowaną przez Jacka Granieckiego, do walki ostatecznie nie dojdzie. Dlaczego? Jak się okazuje, Tede miał jasno dać do zrozumienia, że jeśli wejdzie do oktagonu, to chce zmierzyć się z konkretnym przeciwnikiem - Ryszardem "Peją" Andrzejewskim. Ten jednak nie był zainteresowany wejściem do klatki. Biorąc pod uwagę obecny kurs, gdyby ta walka się odbyła, na konto Granieckiego trafiłoby ponad 4,3 miliona złotych.